A travers son volet de sensibilisation, le CAUE de Martinique poursuit le développement de la culture et de la pédagogie à la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’aménagement et à la préservation de l’environnement. Si en Martinique, le rapport entre ville et santé est ancré dans l’histoire, bien vivre notre territoire nécessite la prise en compte du bien-être, qu’il soit physique, mental ou social.

Aujourd’hui, le concept d’urbanisme favorable à la santé interroge aujourd’hui l’ensemble collectivités de Martinique : L’amélioration du rapport ville-nature peut-elle contribuer au sentiment de bien-être et à la qualité de vie ?

Ainsi, dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE organise des promenades urbaines dont l’objectif de développer l’esprit de participation des citoyens et la sensibilisation à la question de la santé et du bien-être dans le projet urbain.

Au cours de ses [dé]marches sensibles, l’équipe du CAUE amènera les participants à découvrir ou redécouvrir un site et son environnement, puis à mettre en pratique une méthodologie et des outils susceptibles de contribuer à intégrer les enjeux de santé et de bien-être dans les projets urbains.

A chaque étape du parcours, il s’agira de mettre l’accent sur l’approche sensorielle et la perception des thématiques santé-aménagement dans le projet ou dans la réalisation proposée.

Enfin, un temps d’échanges permettra à chacun de partager son ressenti, ses actions à venir et les potentielles améliorations qu’il pourrait proposer pour le site visité.

