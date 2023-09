VISITE LIBRE EGLISE SAINT HENRI DE LES ANSES D’ARLET Les Anses d’Arlet / église Saint Henri Villers-Semeuse, 16 septembre 2023, Villers-Semeuse.

VISITE LIBRE EGLISE SAINT HENRI DE LES ANSES D’ARLET 16 et 17 septembre Les Anses d’Arlet / église Saint Henri ENTREE LIBRE

L’EDIFICE EST OUVERT AU PUBLIC AUX HORAIRES CITES. DES CEREMONIES RELIGIEUSES SONT PREVUES LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE A18H ET LE DIMANCHE MATIN

Edifice inscrite sur la Liste des Monuments historiques. En janvier 1762,Le Bourg des Anses d'Arlet fut le théâtre d'une rude bataille entre les Français et les Anglais pour la conquête de la Martinique. Les Anglais vaincus ont incendié le Bourg et l'Eglise avant de capituler. Quelques années après, un notable de la Commune du nom d'Henri Larcher fait reconstruire cet édifice consacré initialement à Saint Antoine de Padoue. Dés lors, cette église porte le nom de son bienfaiteur : Eglise Saint Henri. Plusieurs fois, elle a du subir des dégâts à cause de cyclones. Cest ainsi qu'en 2009, après les dommages du cyclone Dean, elle fut reconstruite conformément à l'architecture originale…. Un parking à l'entrée du Bourg est à la disposition du public. L'église est à 200 mètres environ du Parking

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00