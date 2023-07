Visite de l’atelier de Françoise Vernaudon Les Ansannes Nouzerines, 13 avril 2023, Nouzerines.

Nouzerines,Creuse

Françoise vous invite à visiter son atelier de lissière de tapisserie d’Aubusson, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. Françoise mêle également peinture et tapisserie sous forme de triptyque. Elle saura vous faire partager sa passion pour son travail..

2023-04-13 fin : 2023-04-13 18:00:00. .

Les Ansannes

Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Françoise invites you to visit her tapestry workshop every day. Françoise also combines painting and tapestry in the form of a triptych. She will make you share her passion for her work.

Françoise le invita a visitar su taller de tejedora de tapices de Aubusson, todos los días de 9h a 12h y de 14h a 18h. Françoise también combina la pintura y la tapicería en forma de trípticos. Estará encantada de compartir con usted la pasión por su trabajo.

Françoise lädt Sie ein, ihr Atelier als Gobelin-Lissiererin in Aubusson täglich von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr zu besuchen. Françoise vermischt auch Malerei und Wandteppiche in Form von Triptychen. Sie wird Sie mit ihrer Leidenschaft für ihre Arbeit anstecken können.

Mise à jour le 2023-04-26 par Creuse Tourisme