EUR 0 0 Toute l’équipe de la Cave du Père Tienne et du Vignoble des Arbillons est ravie de vous convier aux « Annuelles du Père Tienne ».

Dégustation de nos vins, vente et one man show avec l’humoriste Julien Santini (deux représentations par demi-journée, à 15h et à 17h).

Evénement gratuit et sur réservation.

vnieddu@sevanova.com +33 3 85 37 78 05

