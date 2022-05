Les Années Vespa 2022 Fourchambault Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Fourchambault Nièvre Fourchambault EUR Voici le programme des “Années Vespa 2022” organisé par le Vespa Club de Fourchambault.

Durant le weekend du 11 et 12 juin, rendez vous sur les bords de Loire à FOURCHAMBAULT. Samedi 11 :

Pour l’Audax petit déjeuner à partir de 6h00 pour un départ à 7h00.

De 8h à 9h : accueil, café, et remise des sacs de bienvenue

A 9h : départ pour la balade (120Kms)

A 12h : Repas au village Street Art à Lurcy -Levis

A 14h : Visite village Street Art à Lurcy -Levis

A 16h30 : Départ pour Fourchambault

A 19h30 : Fermeture retour de l’AUDAX

Pot de l’amitié offert par la municipalité.

A 20h30 : Repas de gala avec animation à la salle polyvalente

A 2h : Fin de journée. Dimanche 12 :

De 8h à 9h : Café

A 9h15 : Départ pour la balade (visite du parc d’ Apremont sur Allier)

A 11h30 : retour à Fourchambault Concours d’élégance et d’agilité

A 13h30 déjeuner sous forme d’un buffet à la salle polyvalente

De 15h à 16h : remise des récompenses.

A 17h : Fin de la manifestation Possibilité de repas le soir du vendredi 10 juin

