Les années tubes Loctudy, vendredi 19 juillet 2024.

Les années tubes Loctudy Finistère

Le comité des fêtes (Far) organise une grande soirée dansante avec les plus grands tubes ! DJ, live fever, spectacle laser et dansant.

Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 19:00:00

fin : 2024-07-19 01:00:00

Place des Anciens Combattants

Loctudy 29750 Finistère Bretagne farloctudy@gmail.com

L’événement Les années tubes Loctudy a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Destination Pays Bigouden Sud