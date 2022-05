Les années joué

Les années joué, 3 juin 2022, . Les années joué

2022-06-03 – 2022-06-05 Le compte à rebours est lancé pour la 25ème édition des Années Joué ! Au programme : Musique, Théâtre, Déambulations, Danses, Acrobaties… Alors…on danse est le fil conducteur de cette nouvelle 25ème édition et permettra, tout au long du festival, de découvrir des spectacles mettant en scène le corps en mouvement, sur le bitume, dans les airs, dans l'espace urbain ou dans l'espace vert du Parc de la Rabière. Pour découvrir la programmation complète, prochainement sur https://www.anneesjoue.fr/

