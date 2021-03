LES ANNÉES GOLDMAN, 6 août 2021-6 août 2021, Agde.

Agde 34300

LES ANNEES GOLDMAN ont été créées sur une idée originale de la troupe GOLDSTAR. En effet, en 2008, ce show unique en France voit le jour et remporte rapidement un vif succès. Deux heures de spectacle qui retracent la carrière de ce chanteur en or. Le chant, la danse se mêlent à l’émotion et à l’amusement pour évoquer ces grands épisodes de la chanson française. Début 2009, par l’intermédiaire d’Eddie Anne, la troupe GOLDSTAR a la chance de rencontrer Michael JONES, compagnon de route de JJ GOLDMAN. Ce dernier, séduit par l’idée de ce spectacle, décidera de s’y investir en apportant ses précieux conseils : il deviendra le coach vocal des artistes de la troupe. Ce spectacle vous ravira tant par les qualités vocales et chorégraphiques des différents artistes que par celles du show lumières. Ce spectacle est le fruit d’une passion, celle d’Eddie Anne vouée à Jean Jacques Goldman auquel il rend hommage dans une chanson de sa composition que vous pourrez découvrir lors d’une prestation. Il suffira d’un signe pour que la musique soit bonne et chanter ensemble, comme toi.

