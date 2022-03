Les années folles 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Les années folles 58 avenue Henri Bertho, 5 avril 2022, La baule escoublac. Les années folles

58 avenue Henri Bertho, le mardi 5 avril à 18:00

Les folles années 1920 – 1935 Cette période voit la transformation d’Escoublac – La Baule en station touristique. Deux personnalités, François André et Louis Lajarrige, rivalisent d’inventivité pour transformer et embellir leur quartier : lotissements, tissu urbain, hôtels, villas, équipements sportifs… C’est l’occasion de s’interroger sur le patrimoine, ne pas regretter le passé mais garder vive la mémoire et positiver le quotidien. Les folles années 1920 – 1935 Cette période voit la transformation d’Escoublac – La Baule en station touristique. Deux personnalités, François André et Louis Lajarrige, rivalisent d’inventivi… 58 avenue Henri Bertho Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:00:00 2022-04-05T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu 58 avenue Henri Bertho Adresse Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac lieuville 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Departement Loire-Atlantique

58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

Les années folles 58 avenue Henri Bertho 2022-04-05 was last modified: by Les années folles 58 avenue Henri Bertho 58 avenue Henri Bertho 5 avril 2022 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac La Baule-Escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique