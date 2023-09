Les années de pierre. Dissidences et résistances à la dictature des colonels Bibliothèque universitaire des langues et civilisations Paris Catégories d’Évènement: ile de france

En novembre 1973, faisant suite à la mobilisation de février de la faculté de droit contre la junte militaire, des étudiants de l'École Polytechnique d'Athènes expriment leur opposition au régime dictatorial au pouvoir en Grèce depuis le coup d'État de 1967. Ils sont entourés et soutenus par des citoyens dissidents, d'âges et d'horizons socioprofessionnels variés. L'intervention armée et la répression brutale qui s'ensuit laissent derrière elles un bilan lourd en victimes et en détenus. Cinquante ans après, cette exposition présente les différentes formes de résistances à la dictature des colonels (1967-1974), à travers la littérature, la chanson, les témoignages personnels et la presse. Commissariat Nicolas Pitsos, chargé de collections pour le domaine grec

Collections de la BULAC, BULAC BR Fol 664. Don Meynaud-Zographos « Que l'année 1970 devienne le point de départ de luttes pour la libération des détenus politiques », Rigas Feraios, mouvement de résistance des étudiants grecs. Afísses apó tous agónes tis ellinikís neolaías [Affiches des luttes de la jeunesse grecque], Athènes, Ekdosi tis sosialistikís epanástasis.

