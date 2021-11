Les années boum “La France en Chansons” Anglet, 10 décembre 2021, Anglet.

Les années boum “La France en Chansons” Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

2021-12-10 14:30:00 – 2021-12-10 Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou

Anglet Pyrénées-Atlantiques

10 EUR Des plus colorées, aux plus populaires, en passant par les plus typiques, plongez-vous au cœur de nos belles régions françaises ! De Berk Plage à Menton, de Bayonne à Tulle, de Plougastel-Daoulas à Montélimar, réalisez un tour de France inoubliable… dans un fauteuil.

+33 5 59 03 77 01

Les années boum

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet

