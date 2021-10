Le Grand-Quevilly Zénith Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Les années 80 Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime

Les années 80 Zénith, 20 mai 2022, Le Grand-Quevilly. Les années 80

Zénith, le vendredi 20 mai 2022 à 20:00

Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de fête en live ! Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus. JEAN-LUC LAHAYE, PLASTIC BERTRAND, LIO, JULIE PIETRI, ZOUK MACHINE, PEDRO CASTANO, JEANPIERRE MORGAND, SLOANE, PARTENAIRE PARTICULIER, CHRISTIAN de RAFT sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous. Vous allez assister à un show exceptionnel ! Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live. Les Années 80 – la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !

Cat 1 : 54€ / Cat 2 : 44€ / Debout : 39€

. Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly lieuville Zénith Le Grand-Quevilly