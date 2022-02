Les Années 80 – La Tournée Auxerre, 6 mai 2022, Auxerre.

Les Années 80 – La Tournée Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo Auxerre

2022-05-06 – 2022-05-06 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerrexpo

Auxerre Yonne

EUR 36 36 Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2 h 30 de fête en live !

Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus.

Jean-Luc Lahaye, Plastic Bertrand, Lio, Julie Pietri, Zouk Machine, Pedro Castano, Jean-Pierre Morgand, Sloane, Partenaire Particulier, Christian de Raft sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous.

Rue des Plaines de l'Yonne Auxerrexpo Auxerre

