LES ANNEES 80 LA TOURNEE CHATEAU D’ARQUES – CTARQ, 2 août 2023, ARQUES.

LES ANNEES 80 LA TOURNEE CHATEAU D’ARQUES – CTARQ. Un spectacle à la date du 2023-08-02 à 20:00 (2023-06-30 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

V&D PRODUCTION (Lic. L3 D 21 1772) en accord avec Hugues GENTELET présente V&D PRODUCTION (Lic. L3 D 21 1772) en accord avec Hugues GENTELET présente LES ANNEES 80 – LA TOURNEE Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de fête en live ! Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums vendus. PLASTIC BERTRAND, JULIE PIETRI, LIO, SLOANE, JEAN-PIERRE MORGAND, ALLAIN LLORCA de GOLD, SABINE PATUREL, CHRISTIAN de RAFT, PARTENAIRE PARTICULIER et PEDRO CASTANO sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous. Vous allez assister à un show exceptionnel ! Tout a été pensé pour que vous passiez une soirée mémorable 100% en live. Les Années 80 – la Tournée, sera de passage près de chez vous, un rendez-vous à ne pas manquer !

CHATEAU D’ARQUES – CTARQ ARQUES D613 Aude

