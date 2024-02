Les années 20 retour vers le passé Sainte-Ouenne, dimanche 5 mai 2024.

La Société d’Éducation Populaire (SEP) de Ste Ouenne, forte du succès de l’édition 2023 et en souvenirs des journées des vieux métiers, a décidé d’organiser un week-end, Ste Ouenne, retour vers le passé les 4 et 5 mai 2024. Le thème de la manifestation portera sur la vie de notre village durant les années folles (1920). Animations autour du four à bois, de la forge, reconstitutions des travaux des champs et de métiers anciens et d’une classe d’école, noce villageoise, expositions de véhicules anciens (dont une « BARRE » des années 20) et de radios et phonographes et photos de mariages autour des années 20, animation de rues, jeux en bois … Le dimanche 5, sera organisé un vide-greniers.

Contact Anabelle BRUN

Adresse mail champyalex@aol.com, ou au 06 78 60 29 90

Accès gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine champyalex@aol.com

