Les années 20 au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 5 juin 2022, Céré-la-Ronde.

Les années 20 au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-06 19:00:00

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Véritable voyage dans le temps, « Les années 1920 au Château de Montpoupon » vous plonge dans un week-end de 1921 où Monsieur et Madame de la Motte Saint-Pierre s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille. Jouant les rôles de femmes de chambres, cuisinières, lavandières, majordome, jardiniers, prêtre, palefreniers, châtelains et invités, une trentaine de comédiens animent ces deux jours, le 5 et 6 juin et vous invitent à participer aux préparatifs du mariage.

Dans une déambulation atypique, du rez-de-chaussée au 2e étage, des cuisines aux appartements privés en passant par les communs, chaque pièce est investie par des comédiens de la troupe de « Montrésor se raconte » et offre des scènes de vie typique du château au début des années 1920.

Plongez dans les années 1920 grâce aux personnels de maison, propriétaires et invités qui investissent Montpoupon pour vous faire vivre la vie quotidienne de ce château.

contact@montpoupon.com http://www.montpoupon.com/

