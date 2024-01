Les Années 20 au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, samedi 8 juin 2024.

Les Années 20 au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Véritable voyage dans le temps, Les Années 20 au Château de Montpoupon vous plonge dans la vie quotidienne des Années Folles, le temps d’un week-end.

Véritable voyage dans le temps, Les Années 20 au Château de Montpoupon vous plonge dans la vie quotidienne des Années Folles, le temps d’un week-end.

Juin 1924, Monsieur et Madame de Montpoupon organisent des olympiades. Cette compétition amicale opposant les Maisons de Rasay et de Montpoupon est l’occasion de renforcer les liens entre les personnels de maison et les familles.

Dans une déambulation atypique, du salon aux chambres, de la cuisine en passant par les communs, chaque pièce est investie par des comédiens qui vous feront vivre la préparation de ces olympiades !

Vous serez témoins et pourquoi pas acteurs des entrainements sportifs et des compétitions ! Saurez-vous être à la hauteur ? Rendez-vous les 8 et 9 juin 2024 pour le savoir !

12 EUR.

D764

Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@montpoupon.com



Mise à jour le 2024-01-16 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER