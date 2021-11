Paris Hôtel des Arts et Métiers 9bis,avenue d’Iéna 75016 Paris Paris Les années ’20 : années folles du numérique ? Hôtel des Arts et Métiers 9bis,avenue d’Iéna 75016 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’Institut G9+, en 2015, avait publié un livre blanc sur le numérique à l’horizon 2020. Aujourd’hui, nous y sommes, et même au-delà. Certaines de nos prévisions ont été confirmées, parfois très largement avec une accélération due à l’effet Covid, d’autres non, certaines ont été diluées au sein de thématiques structurées différemment. Enfin, pour quelques recommandations, il est encore temps d’agir. L’Institut G9+ a décidé de s’atteler à un nouveau cycle de conférences portant sur le futur du Numérique, celui des années ’20, que nous analyserons sous 4 angles : • Business Models et hiérarchie des acteurs • Organisation / Management / Modalités de travail • Technologies et architecture • Métiers Cette conférence inaugurale reprendra brièvement le précédent livre blanc, mais surtout partant d’une feuille blanche, a pour ambition de cadrer l’ensemble du cycle et de dégager les thématiques majeures, dont chacune fera l’objet par la suite, d’une conférence à part entière. La conférence sera suivie d’un cocktail dans le respect des règles sanitaires. Reçu ou facture sur demande. #JamaisSansElles **Intervenants** Cette conférence inaugurale sera incarnée par les personnalités les plus marquantes représentant les plus hautes instances de l’Etat, les institutions, les industriels du numérique (ESN, Editeurs), historiques mais pas seulement, y compris ceux des communications numériques, les investisseurs et influenceurs, et enfin les grands utilisateurs. Intervenants : • Jawaher Allala, CEO de Systnaps • Godefroy de Bentzmann, co-Président, Numeum • Samuel Bonamigo, VP Emea South, Google Cloud • Henry Capelle, Directeur associé, APAX Partners • Jean-Philippe Couturier, PDG, Whoz • Bernard Duverneuil, DSI Elior et Président sortant du Cigref • Normann Hodara, DG, Inetum • Christel Loitron, DSI, Groupe Stelliant • Vincent Paris, DG, Sopra Steria Hôtel des Arts et Métiers 9bis, avenue d’Iéna 75016 Paris

Sur inscription, Etudiants et demandeurs d’emploi0,00 €, Early Bird 30,00 €, Tarif normal 40,00 €

L'Institut G9+ organise un nouveau cycle de conférences portant sur le futur du Numérique, celui des années '20, que nous analyserons sous 4 angles

