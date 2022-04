Les Anneaux de la Mémoire, une expérience partagée Cosmopolis, 13 mai 2022, Nantes.

Les Anneaux de la Mémoire, une expérience partagée

Cosmopolis, le vendredi 13 mai à 18:00

L’histoire et la mémoire de la traite atlantique et de l’esclavage sont transmises et valorisées à Nantes par de nombreux acteurs : associations, artistes, collectivités locales, personnes engagées. Ce travail, initié par l’exposition « Les Anneaux de la Mémoire » en 1992 et amplifié depuis, a permis une mise en lumière de l’histoire de Nantes en relation avec l’Afrique et les Amériques. À travers les témoignages de trois acteurs au coeur de cette initiative citoyenne, la Ville de Nantes, les associations _Mémoire de l’Outre Mer_ et _Les Anneaux de la Mémoire_, cette table-ronde est l’occasion de se rassembler et d’échanger ensemble sur les perspectives. Intervenants : Olivier Château adjoint à la maire de Nantes, délégué au patrimoine (Ville de Nantes), Michel Cocotier (Mémoire d’Outre Mer), Yvon Chotard, (Les Anneaux de la Mémoire), Mathilde Bouclé-Bossard (Les Anneaux de la Mémoire). Présentation et modération : Thierry Guidet, fondateur de la Révue Place Publique **Table ronde organisée dans le cadre de l’événement** _**Esclavages, Des traites aux émancipations, trente ans de recherches historiques**_ **organisé par** [**Les Anneaux de la Mémoire**](https://www.anneauxdelamemoire.org/)**, en partenariat avec le CRHIA – Nantes Université**

Entrée libre et gratuite

Table ronde autour de 3 expériences de travail de mémoire

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T18:00:00 2022-05-13T19:30:00