Les animaux totems Saint-Quentin, 2 janvier 2022, Saint-Quentin.

Les animaux totems Saint-Quentin

2022-01-02 14:00:00 – 2022-01-08 15:30:00

Saint-Quentin Aisne

Mais qu'est-ce qu'un animal totem ?

Il y a des milliards d’années, les chasseurs et les guerriers des anciennes civilisations dessinaient leurs proies sur les murs afin de les bénir et remercier l’esprit de l’animal sacrifié.

Les anciennes tribus, religions et traditions spirituelles ont toutes, sous une forme ou une autre, intégré le symbolisme animal dans leurs pratiques.

De nombreuses traditions pensent qu’un animal totem est un animal qui reste avec vous pour la vie, tant dans le monde physique que dans votre esprit.

Bien que les gens puissent s’identifier à différents guides animaux tout au long de leur vie, c’est cet animal totem qui agit comme principal esprit gardien.

Il sera possible d’en apprendre un peu plus sur les animaux totems à partir de livres et de fiches descriptives. Vous pourrez sélectionner vos animaux et réaliser une composition en les dessinant sous forme de totem.

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

Totem

Saint-Quentin

