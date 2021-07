Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Les animaux rares des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 31 août à 12:30

Dans leur volonté de conserver la biodiversité**,** **les CJBG participent à la protection et à la réinsertion de races pastorales menacées d’extinction**. Des Moutons de Saas et des Chèvres Capra Grigia vous seront notamment présentées. Venez découvrir cette vie rurale. Sur inscription à l’adresse: [visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au: 022 418 51 00. [http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php](http://www.ville-ge.ch/cjb/visites_guidees.php)

CHF 0.-

Des plantes, oui, mais pas seulement. Découvrez quelques races animales du parc animalier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-31T12:30:00 2021-08-31T13:30:00

