Clément Birouste Post-doctorant au laboratoire Traces Plus de 15 000 ans avant que ne s’impose l’idée de nature dans l’Occident moderne, des humains vivaient avec et par d’autres animaux. Les relations entre vivants n’étaient alors vraisemblablement pas pensées et organisées d’une manière qui nous est familière. Dans ces conditions, comment tenter de restituer aujourd’hui, au moyen de l’archéologie, le rapport au monde de ces sociétés du Paléolithique européen ? L’exemple des chasseurs-cueilleurs du Magdalénien, qui vivaient dans le Sud-Ouest de la France à la fin du Paléolithique, avec leurs célèbres images figurant des animaux, et de nombreux restes osseux animaux et humains provenant de sites archéologiques, permet d’explorer cette question. Lien de connexion : [https://univ-tlse2.zoom.us/j/92119223390](https://univ-tlse2.zoom.us/j/92119223390)

Conférence organisée en partenariat avec le laboratoire Traces dans le cadre des “Mercredis de l’archéologie” en lien avec le Congrès préhistorique de France 2021 Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2021-09-29T20:00:00 2021-09-29T21:30:00

