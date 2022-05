Les animaux n’ont pas peur du noir ! Mars-sur-Allier Mars-sur-Allier Catégories d’évènement: Mars-sur-Allier

Nièvre

Les animaux n’ont pas peur du noir ! Mars-sur-Allier, 19 juillet 2022, Mars-sur-Allier. Les animaux n’ont pas peur du noir ! sentier des cigognes Valière Mars-sur-Allier

2022-07-19 – 2022-07-19 sentier des cigognes Valière

Mars-sur-Allier Nièvre Mars-sur-Allier Au crépuscule, venez découvrir les animaux qui vivent essentiellement le soir venu. Entre chien et loup, vous écouterez le sonar des chauve-souris, l’appel criard de l’oedicnème, ou celui, si reconnaissable de la petite rainette arboricole adater@adater.org +33 4 70 66 48 25 Au crépuscule, venez découvrir les animaux qui vivent essentiellement le soir venu. Entre chien et loup, vous écouterez le sonar des chauve-souris, l’appel criard de l’oedicnème, ou celui, si reconnaissable de la petite rainette arboricole sentier des cigognes Valière Mars-sur-Allier

