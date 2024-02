Les animaux nocturnes de la forêt de Cerisy l’embranchement Montfiquet, mercredi 21 août 2024.

Les animaux nocturnes de la forêt de Cerisy l’embranchement Montfiquet Calvados

Au crépuscule, la forêt n’est pas encore endormie… Les animaux, petits et grands, s’animent alors que la flore nous offre un spectacle apaisant et serein.

Découvrez la forêt de Cerisy lors d’une balade familiale et commentée pour découvrir au coucher du soleil la vie des rapaces nocturnes, des chauve-souris, des cervidés et d’autres animaux de la nuit…

Réservation obligatoire.

(4km/2h) Niveau 2

Au crépuscule, la forêt n’est pas encore endormie… Les animaux, petits et grands, s’animent alors que la flore nous offre un spectacle apaisant et serein.

Découvrez la forêt de Cerisy lors d’une balade familiale et commentée pour découvrir au coucher du soleil la vie des rapaces nocturnes, des chauve-souris, des cervidés et d’autres animaux de la nuit…

Réservation obligatoire.

(4km/2h) Niveau 2 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 21:00:00

fin : 2024-08-21 23:00:00

l’embranchement Maison de la forêt

Montfiquet 14490 Calvados Normandie accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Les animaux nocturnes de la forêt de Cerisy Montfiquet a été mis à jour le 2024-02-12 par Calvados Attractivité