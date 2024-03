Les animaux légendaires de l’atlantique Les Moussaillons Préfailles, lundi 5 août 2024.

Les animaux légendaires de l’atlantique dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 5 – 11 août Les Moussaillons 526 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T16:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-11T00:00:00+02:00 – 2024-08-11T12:00:00+02:00

Cet été, la côte Atlantique et ses légendes t’attendent ! Prépare-toi à en prendre plein les yeux lors d’une sortie à la réserve animalière Legendia Parc (Une fois par semaine). Découvre les animaux et assiste aux spectacles retraçant les contes et légendes de l’Atlantique.

Découvre la mer comme tu ne l’as jamais vu lors d’une activité Catamaran ou bateau à moteur (selon les conditions météo) par séjours.

Participe aux chasses aux trésors pour retrouver les grimoires perdus et les boussoles magiques.

Ce n’est pas tout, part à la découverte de la faune et la flore marine lors d’une sortie pêche à pied. En plus de tout cela, tu pourras participer aux activités proposées par l’équipe : manuelles, expression, veillée et te détendre lors des baignades en mer.

Les Moussaillons 11 rue du Bazar 44770 Préfailles Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}]