LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE THEATRE DAUDET, 25 février 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-02-25 (2023-02-25 au ) 10:00. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer… Roulement de tambour… Musique ! Mais que se passe-t-il aujourd’hui au cirque ? Monsieur Loyal est absent et les animaux n’ont l’air de n’en faire qu’à leur tête. Mais pourquoi le singe ne fait-il que rire ? Et pourquoi le panda ne veut pas coopérer ? Et si toute cette excitation était le prélude à une heureuse nouvelle… Sébastien, le magicien, n’est pas au bout de ses surprises. Spectacle pour les moins de 6 ans. Participation des enfants. Magie, chanson, Marionnettes et ventriloquie. Durée : 25 min

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

. EUR14.0 14.0 euros

