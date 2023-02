LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE LA COMEDIE DES K’TALENTS, 25 février 2023, PERPIGNAN.

LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE LA COMEDIE DES K’TALENTS. Un spectacle à la date du 2023-03-01 (2023-02-25 au ) 10:30. Tarif : 9.5 à 9.5 euros.

Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer… Roulement de tambour… Musique ! Mais que se passe-t-il aujourd’hui au cirque ? Monsieur Loyal est absent et les animaux n’ont l’air de n’en faire qu’à leur tête. Mais pourquoi le singe ne fait-il que rire ? Et pourquoi le panda ne veut pas coopérer ? Et si toute cette excitation était le prélude à une heureuse nouvelle… Sébastien, le magicien, n’est pas au bout de ses surprises. Spectacle pour les moins de 6 ans. Participation des enfants. Magie, chanson, Marionnettes et ventriloquie. Durée : 25 min

LA COMEDIE DES K’TALENTS PERPIGNAN 8 RUE ARISTIDE BERGES Pyrenees-Orientales

