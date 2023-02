LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE, 6 février 2023, GRENOBLE.

LES ANIMAUX FONT LEUR CIRQUE 1-4 ANS COMEDIE DE GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-02-06 au 2023-02-12 10:00. Tarif : 9.0 à 9.0 euros.

Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant, le spectacle va commencer… Roulement de tambour… Musique ! Mais que se passe-t-il aujourd’hui au cirque ? Monsieur Loyal est absent et les animaux n’ont l’air de n’en faire qu’à leur tête. Mais pourquoi le singe ne fait-il que rire ? Et pourquoi le panda ne veut pas coopérer ? Et si toute cette excitation était le prélude à une heureuse nouvelle… Sébastien, le magicien, n’est pas au bout de ses surprises. Les divins Animaux Les divins Animaux EUR9.0 9.0 euros

COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE 1 Rue Pierre Dupont Isere

