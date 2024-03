Les animaux fantastiques ludiques en musique Musée du trésor de Vix Châtillon-sur-Seine, samedi 18 mai 2024.

Les animaux fantastiques ludiques en musique La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée du trésor de Vix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Fin : 2024-05-18T17:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:59+02:00

Deux classes de deux établissements différents, une d’ULIS et une de SEGPA travaillent en partenariat sur le thème des « animaux fantastiques ludiques en musique« au musée du pays Châtillonnais-Trésor de Vix.

Cette classe l’oeuvre est créée à partir des différents animaux mythologiques présents dans les collections du musée comme Pégase, Méduse et les Griffons.

Les élèves d’ULIS réalisent une œuvre plastique où ils mélangent les parties appartenant à différents animaux du musée (tête-corps-pieds). Ils élaborent aussi un jeu ludique en lien avec leurs productions artistiques réalisées. Ils le proposeront en médiation à d’autres élèves sur le thème des « animaux fantastiques« .

Les élèves de SEGPA interprêteront une « danse des griffons » où ils revêteront pour l’occasion, des masques et costumes qu’ils auront fabriqués. Ils feront également, s’ils en ont le temps, un atelier d’écriture avec les cartes à piocher, sur le thème des « animaux fantastiques« .

Musée du trésor de Vix 17 Rue de la Libération, 21400 Châtillon-sur-Seine, France Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380912467 https://www.musee-vix.fr/fr/ Nombreux et importants vestiges celtes, gallo-romains et médiévaux.

Le musée du Châtillonnais expose le plus grand vase en bronze du monde (1,64 m de haut et 208 kg), un torque (collier) en or (480g) et l’ensemble des objets découverts dans la tombe d’une princesse celtique qui a vécu à Vix il y a 2.500 ans.

Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix (B. Armbruster pour le torque; les autres proviennet du site Internet du musée)