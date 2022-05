Les animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore Ciné d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du mercredi 4 mai au vendredi 6 mai à Ciné d’Issy

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Commence alors une périlleuse mission durant laquelle les sorciers rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux adeptes de Grindelwald. à partir de 8/9 ans

2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:53:00;2022-05-06T14:30:00 2022-05-06T16:53:00

