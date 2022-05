Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore, 14 mai 2022, .

Les Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore

EUR Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore

Samedi 14 à 20h15 2h22 – VF – De David Yates avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux so

