Cet évènement est passé Les animaux fantastiques de Paris Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les animaux fantastiques de Paris Pavillon de l’Arsenal Paris, 15 avril 2023, Paris. Du samedi 02 septembre 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 16h00

Du samedi 03 juin 2023 au samedi 22 juillet 2023 :

samedi

de 14h30 à 16h00

.Public adolescents adultes. payant

À l’occasion de la manifestation PARIS ANIMAL, le Pavillon de l’Arsenal propose un parcours-jeu pour découvrir l’histoire fantastique des animaux dans la capitale et résoudre l’énigme mystérieuse du Patronus parisien, un animal fantastique qui, à la façon de l’animal-totem des Indiens ou du patronus de Harry Potter, veille sur Paris ! Parfois dominateur, parfois protecteur, combattu ou adoré, exposé ou caché, protégé ou utilisé, notre relation à l’animal a dessiné les formes de la ville et des bâtiments. Dans cette visite-atelier, les enfants partent à la recherche de « l’esprit animal » de chaque époque et parcourent cette histoire inédite, de l’Antiquité à nos jours, au travers du prisme de l’animal. Aidés d’un dépliant à énigmes, les enfants récoltent tout au long de la visite les indices qui les mèneront à identifier la forme animale du Patronus parisien. Le jeu se poursuit en atelier où chacun est invité à créer son propre animal totem en combinant ses animaux parisiens préférés. Reste alors à imaginer les habitats de ces animaux fantastiques dans le Paris de demain. La durée de l’atelier pédagogique est de 1h30.

Pour les enfants de 6 à 12 ans Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/jeune-public/12717-les-animaux-fantastiques-de-paris.html https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.facebook.com/PavillonArsenal/ https://www.pavillon-arsenal.com/fr/jeune-public/12717-les-animaux-fantastiques-de-paris.html

