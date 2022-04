Les animaux fantastiques Château de Castelnou Castelnou Catégories d’évènement: Castelnou

Pyrénées-Orientales

Les animaux fantastiques Château de Castelnou, 18 mai 2022, Castelnou. Les animaux fantastiques

Château de Castelnou, le mercredi 18 mai à 13:30

A l’aide d’éléments naturels, venez créer votre animal fantastique. Animaux imaginaires et fantastiques construits avec des trésors de la nature, les enfants pourront inventer un animal tout droit sorti de leur imaginaire

réservation obligatoire

Atelier, stand ouvert Château de Castelnou Castelnou Castelnou Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-18T13:30:00 2022-05-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castelnou, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Château de Castelnou Adresse Castelnou Ville Castelnou lieuville Château de Castelnou Castelnou Departement Pyrénées-Orientales

Château de Castelnou Castelnou Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnou/

Les animaux fantastiques Château de Castelnou 2022-05-18 was last modified: by Les animaux fantastiques Château de Castelnou Château de Castelnou 18 mai 2022 Castelnou Chateau de Castelnou Castelnou

Castelnou Pyrénées-Orientales