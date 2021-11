Rouen Atelier du patrimoine Rouen, Seine-Maritime Les animaux fantastiques (4-6 ans) Atelier du patrimoine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Atelier du patrimoine, le lundi 27 décembre à 14:00

Qui sont ces êtres bizarres qui peuplent le portail des Libraires de la cathédrale ? Avec un peu d’observation et l’aide du guide, tu découvriras leurs secrets. Revenu à l’atelier, tu pourras modeler l’animal fantastique que tu as préféré.

Réservation obligatoire au 02 32 76 44 95 ; Tarif plein : 5€, tarif réduit : 2,50€

Découverte des animaux fantastiques de la cathédrale de Rouen et réalisation en argile d’un de ces animaux Atelier du patrimoine 27, rue Victor Hugo, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-27T14:00:00 2021-12-27T16:00:00

