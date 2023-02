Les animaux en folie – Kayro Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Rendez-vous dans les musées de Marseille pour une programmation contes et jeune public.



Contes et Body percussion, sanza, guitare et maracas



Un maigre Lion boulimique, un Singe hyper actif, un Porc-épic super nerveux, un Hippopotame naïf et bien d’autres folies pour mieux comprendre les animaux du monde…



La sanza Bantu éveillera les génies de la savane, les sons des maracas feront danser les animaux du fleuve, les cordes de la mandole défieront les voix sublimes des oiseaux…



Un joli voyage jaillissant des sources d’Afrique pour émoustiller les oreilles et les sens des petits et des grands…



De et avec Kayro

À partir de 2 ans

Avec L’éolienne – MCE Productions



Gratuit pour les moins de 5 ans – Sur réservation, dans la limite des places disponibles au 04 91 14 58 86 et par mail : maaoa@marseille.fr Des contes à découvrir dans les musées de Marseille. Rendez-vous au Musée d'Arts Africains, Océaniens et Amérindiens mercredi 1er mars.

