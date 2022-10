Les animaux en folie

2023-02-22 – 2023-02-25 EUR Cie Kayro



La sanza Bantu réveille les génies de la savane, les Maracas font danser les animaux du fleuve, la mandole défie les oiseaux. Un voyage jaillissant des sources de l’Afrique qui émoustille les oreilles des petits et des grands. . . Un voyage jaillissant des sources de l’Afrique qui émoustille les oreilles. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

