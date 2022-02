LES ANIMAUX DU NEO Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

LES ANIMAUX DU NEO Bougon, 19 avril 2022, Bougon. LES ANIMAUX DU NEO Musée des Tumulus La Chapelle Bougon

2022-04-19 11:00:00 – 2022-04-19 12:30:00 Musée des Tumulus La Chapelle

Bougon Deux-Sèvres Bougon Les vacances des Petits Sapiens (7-9 ans).

Le mardi à 11h, le musée propose des activités pédagogiques pour les petits curieux de la Préhistoire. Les animaux du Néo :

Quels étaient les premiers animaux domestiques du Néolithique ?

Musée des Tumulus La Chapelle Bougon

