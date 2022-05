Les animaux de la nuit

2022-07-09 – 2022-07-09 4 4 EUR Dès le crépuscule, l’activité d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères se met en marche, avec de nombreux sons qui les accompagnent. Ecoutez les derniers chants crépusculaires et laissez vous emporter, en totale connexion avec la nature. A partir de 5 ans

Dès le crépuscule, l'activité d'insectes, d'oiseaux ou de mammifères se met en marche, avec de nombreux sons qui les accompagnent. Ecoutez les derniers chants crépusculaires et laissez vous emporter, en totale connexion avec la nature. A partir de 5 ans

Sur réservation auprès de l'Office de tourisme Coeur du Bassin

