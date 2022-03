Les animaux de la mare Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les animaux de la mare Maison Paris Nature, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 14h00 à 15h30

gratuit

La ville ne semble pas être un lieu familier aux invertébrés aquatiques. Pourtant le développement des mares et le changement de gestion des espaces verts permettent d’observer de nombreuses espèces. Découvrez celles que l’on peut rencontrer ainsi que leur cycle de vie si particulier. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Paris 75012 Contact : maisonparisnature@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv Balade;Nature

