En famille, venez découvrir la diversité animale de la Forêt de Cerisy. Du plus grand des animaux, le cerf, jusqu’aux petites bêtes du sol, parcourons la réserve naturelle pour comprendre leur mode de vie et rechercher des indices de présence. (4km/2h30) – Niveau 1

Tarif enfant 2,00€ 4-12 ans

En famille, venez découvrir la diversité animale de la Forêt de Cerisy. Du plus grand des animaux, le cerf, jusqu'aux petites bêtes du sol, parcourons la réserve naturelle pour comprendre leur mode de vie et rechercher des indices de présence. (4km/2h30) – Niveau 1

Maison de la forêt l'embranchement,14490,MONTFIQUET

