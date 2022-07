Les animaux de la ferme

Les animaux de la ferme, 13 juillet 2022, . Les animaux de la ferme



2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 11:00:00 Visite pédagogique guidée par l’animatrice d’H2o à la découverte des animaux de la ferme vivant dans le parc Marcel Dassault. Découverte des différentes espèces, leur habitat, leur alimentation… Collecte des oeufs selon la ponte du jour.

De 3 à 5ans

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

