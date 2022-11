Les animations sur la place Verdun Aix-en-Provence, 3 décembre 2022, Aix-en-Provence.

2022-12-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-21 17:00:00 17:00:00

Une programmation de Noël pour les petits et grands



● Le 3 décembre de 15h à 17h : Spectacle de guignols.

La troupe de spectacle de guignols assure l’animation au pied du sapin. Bonheur, rire, suspens, aventure sont au programme et garantissent un divertissement pour tous.



● Le 4 décembre de 11h à 16h : Atelier de Noël « Plantons le Blé ».

Premier événement de la période calendale, la tradition des plantations de blé garantie la prospérité de la famille durant l’année à venir. Cette animation ludique permet de faire découvrir aux plus jeunes cette coutume provençale. Au moment du goûter, une petite collation provençale sera offerte aux enfants. Cette après-midi sera ponctuée par des contes de Provence au temps de Noël.



● Le 7 décembre de 15h à 17h : Le père Noël et ses lutins.

Rencontre et photographie avec le père Noël et ses lutins à 15h, accompagnée d’une ambiance musicale.



● Les 14 et 21 décembre de 15h à 17h : ateliers créatifs.

Ateliers créatifs pour fabriquer une boule de Noël. Photos avec le Père Noël autour d’une ambiance musicale réalisée par les lutins

Retrouvez des spectacles, des ateliers et de nombreuses animations sur la place Verdun

