Les animations pêche en rivière en Bretagne-Côte de Granit Rose

2022-02-19 – 2022-02-20

Lannion Côtes d’Armor

Le lancement de notre nouveau programme d’animations Pêche se fera à l’occasion de la présence sur un stand commun au salon des Pêches à la Mouche de Carhaix.

Pour le ludique, pour le sport ou pour la découverte, l’Office de Tourisme Bretagne-Côte de Granit Rose, l’AAPPMA du Léguer, la Fédération Départementale de la Pêche, le Bassin Versant du Léguer et le label Rivière Sauvage vous proposent des temps forts pour découvrir la rivière et les poissons sauvages qui y vivent.

Que vous soyez jeune ou moins jeune, débutant ou en recherche de perfectionnement, vous trouverez la formule qui vous convient. Dans un objectif de transmission, vous serez initiés et/ou perfectionnés aux différentes techniques de pêche et à la connaissance des espèces de poissons

Dans le respect du vivant, toutes ces rencontres vous invitent à remettre les poissons à l’eau (no-kill).

+33 2 96 05 60 70

Lannion

