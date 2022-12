Les animations familiales d’hiver Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Les animations familiales d'hiver Aérodrome de Montélimar Chemin de l'entrée de l'aérodrome Montélimar

2022-12-21 14:00:00 – 2022-12-21 17:00:00

Chemin de l’entrée de l’aérodrome Aérodrome de Montélimar

Montélimar

A l'occasion des vacances d'hiver, le musée vous donne rendez-vous les mercredis 21 & 28 pour une après-midi insolite parmi les avions ! Le 21 décembre après-midi, le Père Noël sera présent afin de vous accompagner et vous guider pour visiter le Musée … contact@meacmtl.com +33 4 75 53 79 49 http://www.meacmtl.com/

