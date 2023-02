Les animations estivales – Vernissage Familles Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Catégories d’Évènement: Argentan

Orne

Les animations estivales – Vernissage Familles Musée Fernand Léger – André Mare, 8 juillet 2023, Argentan . Les animations estivales – Vernissage Familles 6 rue de l’hôtel de ville Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Orne Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

2023-07-08 10:00:00 – 2023-07-08 12:30:00

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan

Orne L’exposition temporaire propose de découvrir quelques jolis portraits de Fernand Léger. Le temps d’un après-midi, nous vous proposons de vous mettre dans la peau de cet artiste en posant à votre tour dans le jardin du musée. Kévin aka Fakele photographie vous explique tout, la posture à adopter, la pose à tenir… Vous repartirez avec votre portrait de famille original en tirage argentique. Entrées et animations gratuite l’après-midi de 14h00 à 18h00, dans le cadre du vernissage dédié aux familles. L’exposition temporaire propose de découvrir quelques jolis portraits de Fernand Léger. Le temps d’un après-midi, nous vous proposons de vous mettre dans la peau de cet artiste en posant à votre tour dans le jardin du musée. Kévin aka Fakele photographie vous explique tout, la posture à adopter, la pose à tenir… Vous repartirez avec votre portrait de famille original en tirage argentique. Entrées et animations gratuite l’après-midi de 14h00 à 18h00, dans le cadre du vernissage dédié aux familles. musee-leger-mare@argentan.fr +33 2 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Argentan Orne Musée Fernand Léger - André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Ville Argentan lieuville Musée Fernand Léger - André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan /

Les animations estivales – Vernissage Familles Musée Fernand Léger – André Mare 2023-07-08 was last modified: by Les animations estivales – Vernissage Familles Musée Fernand Léger – André Mare Argentan 8 juillet 2023 6 rue de l'hôtel de ville Musée Fernand Léger - André Mare Argentan Orne Musée Fernand Léger - André Mare Argentan Orne

Argentan Orne