Les animations du Secours Populaire 75 Paris Plages Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Le secours populaire propose des animations ludiques aux enfants et familles parisiennes tout en sensibilisant aux valeurs de la solidarité Du lundi au dimanche de 14h à 18h00 Retrouvez le Secours Populaire au bassin de la Villette durant Paris Plage ! Au programme: Une cascade d’animations pour tous les âges, des plus petits aux plus grands ! Ping-pong ; baby-foot ; ateliers dessin, maquillage ou magie ; et de nombreuses initiations sportives en partenariat avec les JO Paris 2024… les animateurs du Secours populaire de Paris vous attendent toutes et tous ! TOUT PARIS PLAGES Animations -> Autre animation Paris Plages Bassin de la Villette Quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (237m) 7 : Riquet (280m)

Contact :Secours Populaire 75 01 53 41 39 39 http://www.spf75.org/ https://www.facebook.com/SecoursPopParis https://twitter.com/SecourspopParis

Joséphine Brueder / Ville de Paris

