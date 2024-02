Les animations du Salon de thé Chou TARBES Tarbes, samedi 2 mars 2024.

Chou. est un salon de thé atypique et familial qui propose une variété de pâtisseries sucrées et salées à déguster sur place ou à emporter tout au long de la journée.

Découvrez nos animations

– DU 2 MARS AU 6 AVRIL EXPOSITION GMS Aquarelle de Nathalie Bernad

Du mardi au samedi 10h30-18h30

Nathalie Bernad peint et dessine tous les jours depuis qu’elle peut tenir un crayon entre les mains. Cette passion débordante se traduit par des centaines d’aquarelles qu’elle expose mais aussi à travers des ateliers pour les seniors. L’exposition est une gamme de portraits, mêlant motifs floraux, tracés géométriques et techniques diverses.

La série G.M.S. représente des personnages, célèbres ou non, et des animaux.

– LE 6 MARS de 15H à 20H POP-UP 100% UPCYCLING

Les jeunes créatrices des marques La Petite Vague, Wailoa et Baldck s’installent au salon de thé chou pour vous faire découvrir leurs collections 100% upcycling et 100% locales.

Collation apéritive offerte à partir de 19h.

Découvrez LES ATELIERS oenologiques organisés par Lune Rouge, Agence d’événementiel autour du vin

www.lunerouge-event.com

– LE 8 MARS à partir de 19h Atelier dégustation de vins Les grandes appellations du Rhône

5 vins dégustés Planches à partager –

Sur inscription 45€/pers Places limitées

– LE 15 MARS à partir de 19h Atelier dégustation Accords bières & fromages

7 bières dégustées Planches à partager

Sur inscription 35€/pers Places limitées

– LE 21 MARS à partir de 19h Atelier dégustation Accords vins & fromages

5 vins dégustés avec planche de fromages variés à partager

Sur inscription 35€/pers Places limitées

– LE 22 MARS à partir de 19h Atelier dégustation de vins Au fil de la Loire

5 vins dégustés Planches à partager –

Sur inscription 35€/pers Places limitées

– LE 28 MARS à partir de19h Atelier dégustation de vins Tour des vignobles de France

6 vins dégustés Planches à partager

Sur inscription 35€/pers Places limitées

Début : 2024-03-02

fin : 2024-04-06

TARBES 1 rue Ferrère

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie chou.patisseries@gmail.com

