Les animations du Plan B TARBES Tarbes, samedi 4 mai 2024.

Les animations du Plan B TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

Le Plan B Bar, cave à bières, vins et spiritueux vous souhaite la bienvenue et vous invite chaque mois à prendre part à ses soirées festives ! L’occasion de découvrir une large gamme de produits artisanaux dans une ambiance fun et décalée autour de tapas…

AU PROGRAMME

SAMEDI 4 MAI 20h

Soirée « Karaoké » (animation Eustache)

Deviens la voix du Plan B !

Réservation conseillée

VENDREDI 10 MAI 19h30

Soirée « Blind Test »

Teste tes connaissances musicales ! (animation Eustache)

Réservation conseillée

SAMEDI 11 MAI 21h-2h

Soirée « Industrial Techno Factory »

Le rendez-vous mensuel des fans de la musique électronique L.A.W.S

SAMEDI 18 MAI 21h

Concert « Swing Mélodies »

Chansons françaises, Samba, Bossa Nova, Boléro

Réservation conseillée

JEUDI 23 MAI 19h30

Soirée « Blind Test »

Teste tes connaissances musicales ! (animation Eustache)

Réservation conseillée

VENDREDI 24 MAI 19h

Soirée « Garorock » DJ SET

Tente de gagner ta place pour le festival Garorock

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-24

TARBES 3 Chemin Cognac

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@leplan-b.fr

L’événement Les animations du Plan B Tarbes a été mis à jour le 2024-04-08 par OT de Tarbes|CDT65