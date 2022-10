Les animations du Melting Potes Tarbes, 1 novembre 2022, Tarbes.

Les animations du Melting Potes

7 avenue de la Marne TARBES au Melting potes, Café solidaire et citoyen Tarbes Hautes-Pyrnes TARBES 7 avenue de la Marne

2022-11-01 – 2022-11-30

TARBES 7 avenue de la Marne

Tarbes

Hautes-Pyrnes

EUR

Au programme du mois de novembre :

– Tous les mardis après-midi : Atelier Tricot, Couture et Bricoles pour tous (gratuit) – restauration possible

– Tous les mardis 18h à 20h : Café Langues pour tous (pratique de l’espagnol, de l’anglais et du français autour d’une table, d’une consommation et d’une formule « sucré/salé » – du débutant au confirmé)

– Tous les jeudis après-midi de 14h30 à 17h : Atelier jeux de table / Cartes, scrabble, dominos (gratuit)

– Mardi 8 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors débutants (découverte des outils numériques)

– Jeudi 10 novembre après-midi : Atelier jeux de cartes et plateaux (belote, rami, scrabble ou autre – ouvert à tous)

– Jeudi 10 novembre de 19h à 22h : Soirée Musique celtique (gratuit) – restauration possible / réservation conseillée

– Mardi 15 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors débutants (découverte des outils numériques)

– Jeudi 17 novembre après-midi : Atelier jeux de cartes et plateaux (belote, rami, scrabble ou autre – ouvert à tous)

– Vendredi 18 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors niveau intermédiaire (perfectionner la maîtrise des outils numériques)

– Vendredi 18 novembre de 19h à 22h : Soirée musicale avec Jambalaya (gratuit) – restauration possible / réservation conseillée

– Mardi 22 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors débutants (découverte des outils numériques)

– Jeudi 24 novembre après-midi : Atelier jeux de cartes et plateaux (belote, rami, scrabble ou autre – ouvert à tous)

– Vendredi 18 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors niveau intermédiaire (perfectionner la maîtrise des outils numériques)

– Vendredi 25 novembre de 19h à 22h : Soirée Karaoké ouverte à tous

– Mardi 29 novembre de 10h30 à 12h : Atelier numérique collectif pour les seniors débutants (découverte des outils numériques)

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !

assoras65@gmail.com +33 5 81 01 20 86

TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes

dernière mise à jour : 2022-10-17 par