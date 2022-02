Les animations du Melting Potes Tarbes, 4 mars 2022, Tarbes.

Les animations du Melting Potes TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes

2022-03-04 – 2022-03-25 TARBES 7 avenue de la Marne

Tarbes Hautes-Pyrénées

Au programme :

– Atelier jeux de table tous les jeudis après midi

– Aide et accompagnement aux démarches tous les lundis après midi

– Atelier créatif tous les mardis après midi à partir de 14h30

– Ateliers numériques les mardis et jeudis matin

– Vendredi 4 Mars à partir de 19h : Lecture sur « Le Bonheur » avec Christophe VERZELETTI

Participation libre et réservation conseillée au 05-81-01-20-86

– Semaine du 7 au 11 mars dans le cadre de «du 8 mars : La journée Internationale

de Lutte pour les Droits des Femmes » :

-> Mardi 8 mars à partir de 20h : ciné-débat autour du film « Mignonnes » de

Maïmouma Doucouré (France-2020) animé par le Planning Familial (participation

libre)

– Mercredi 9 mars à partir de 14h : Après midi des « Culottées »

Présentation des Projets des élèves de Terminale ST2S du Lycée Marie Curie autour

des thèmes suivants : violences conjugales, précarité menstruelle, I.V.G et

contraception. Clôture de l’activité par un goûter à compter de 16h.

Après midi organisée en partenariat avec le Planning Familial, le Lycée Marie Curie

et le Melting Potes

– Vendredi 11 Mars à partir de 19h : Soirée Théâtre-concert avec Emmanuèle (chansons) et « La Petite histoire du

Féminisme » (Théâtre avec la Compagnie C’Chelle). Possibilité de se restaurer sur

place

Participation libre et réservation conseillée au 05-81-01-20-86

– Jeudi 17 mars à partir de 18h30 : « L’Ado dans tous ses états : adolescents et addictions, et si on en parlait ? »

animée par une psychologue de l’E.P.E. 65.

– Vendredi 18 mars à partir de 19h : Concert avec les « Sunday Afternoon » (acoustique pop/folk). Possibilité de se restaurer sur place.

Participation libre et réservation conseillée au 05-81-01-20-86

– Mercredi 23 mars à partir de 14h : Après midi de « Sensibilisation aux Addictions Numériques », projet réalisé en

partenariat entre les élèves de BTS E.S.F du Lycée Marie Curie, L’ A.N.P.A.A., et l’association R.A.S

– Vendredi 25 mars à partir de 19h : Soirée Karaoké

Possibilité de se restaurer sur place.

Participation libre et réservation conseillée au 05-81-01-20-86

EN SAVOIR PLUS SUR LE MELTING POTES…

Le Melting Potes, Café Solidaire et Citoyen soutenu par l’association Réseau Accompagnement Solidarité (R.A.S.), espace de bien vivre ensemble, lieu de d’échange et de partage… vous accueille nombreux autour d’un plat, d’un verre, d’un débat, d’un concert ou d’une animation.

Un café solidaire où l’on peut consommer une consommation ou une prestation, et en offrir à un inconnu (ou pas).

C’est le principe du Café Suspendu, geste solidaire et altruiste par excellence où l’on offre sans rien attendre en retour… si ce n’est la satisfaction d’avoir permis à quelqu’un de profiter de votre générosité sans se sentir redevable.

Un café où l’on peut participer à des ateliers ou animations valorisant le développement durable, ainsi qu’un mode de consommation citoyen et respectueux de l’environnement…

> Suivez le Melting Potes sur sa page Facebook !

+33 5 81 01 20 86

TARBES 7 avenue de la Marne Tarbes

